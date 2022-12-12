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الإثنين، 12-12-2022 04:45 م

الارصاد توضح حول عودة المنخفضات الجوية الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية أن الخرائط الجوية لا تشير إلى تأثر المملكة بأي منخفضات قادمة حتى مطلع الأسبوع المقبل  .

الى ذلك تتأثر المملكة الثلاثاء بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وستكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة , وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تمتد احياناً إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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