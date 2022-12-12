الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 12-12-2022 12:59 م

أمطار في طريقها إلى المملكة والأرصاد تحذر

هطول مطري


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة غداً الاربعاء بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وستكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة , وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تمتد احياناً إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: أجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناُ.


تحذيرات يوم الثلاثاء 
-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر  فوق المرتفعات الجبلية  وبعض مناطق البادية.
-خطر الانزلاق على الطرقات في أماكن هطول المطر


 




 

 


 

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