الارصاد الجوية تحذر من السيول غداً الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل في شمال ووسط المملكة.



كما تحذر من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وتتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي ضعيف يتمركز جنوب قبرص .

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