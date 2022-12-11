الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم في المملكة

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة اليوم الاحد في المملكة حيث تسجل درجة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4)درجات مئوية، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



أما يوم الاثنين نهارا تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم الاثنين:

-خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة في مناطق البادية الشرقية.