الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 05:11 م

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة متوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعود الأجواء الحارة نسبياً الى المملكة . 

وأضاف عقل أن تقلبات جوية ستطرأ على الأجواء ما بعد منتصف الأسبوع القادم بحيث ستنخفض درجات الحراره أثناء النهار وتصبح باردة نسبياً أثناء الليل وترتفع معها فرص زخات الامطار بمشيئة الله تعالى .

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