شاهد : تساقط الثلوج في الاردن - فيديوهات



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد بعض المناطق في بير الدباغات والبقعة في الشوبك تساقطات لزخات ثلجية مصحوبة برياح نشطة للثلج، تزامنًا مع الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة .



وحذرت ادارة الارصاد الجوية الليلة من خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.



وقالت الأرصاد الجوية أن هناك خطر من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وخطر الانزلاق على الطرقات اثناء الهطول.



وتعمقت الكتلة الهوائية الباردة جدا على المملكة اليوم الخميس وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس.

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