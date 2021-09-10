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الجمعة، 10-09-2021 08:39 ص

كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

ندى


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الجمعة، إن الأردن يتأثر بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة الحرارة ورطبة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال.

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وبحسب الدائرة تكون الأجواء ليلا لطيفة الحرارة إلى مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية؛ مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال.


الأحد، تكون الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

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