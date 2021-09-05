الأرصاد لـ الوكيل : لا يوجد مؤشرات على كتلة هوائية حارة جديدة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ، أن درجات الحرارة خلال الثلث الأول من شهر أيلول الحالي (9) ستكون ضمن معدلاتها الاعتيادية .

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ولفت آل خطاب ، الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، أن الخرائط الجوية تشير إلى أن المملكة لن تشهد كتلة هوائية حارة جديدة، منوها أن هنالك كتلة هوائية رطبة ستؤدي إلى تدني درجات الحرارة في المناطق الجبلية .

ولفت إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد انخفاضا على درجات الحرارة في ساعات المساء وساعات الصباح الباكر خلال الأسبوع الحالي، ما قد يؤدي إلى تشكل الغيوم والضباب .

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