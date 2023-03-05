منخفض خماسيني قادم من مصر وصحراء سيناء يؤثر على الأردن اليوم

الوكيل الإخباري - يتأثر الأردن الأحد، بمنخفض جوي قادم من الأراضي المصرية وصحراء سيناء مصحوب بكتلة هوائية جافة، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 10-12 درجة مئوية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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وبحسب التقرير، تكون الأجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح ومؤثر خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق.



وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي ليلا، وتسود أجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تستمر في إثارة الغبار في مناطق البادية.



يطرأ الاثنين، انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتياديه لمثل هذا الوقت من السنة وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية.



الثلاثاء، تبقى الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

