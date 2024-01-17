منخفض قطبي ورياح قارسة البرودة تقترب من الأردن في هذا الموعد

الوكيل الإخباري - أشارت مواقع طقس عالمية جوية إلى تغير جذري على الحالة الجوية في منطقة بلاد الشام والتي ستزداد فيها فرصة تدفق رياح قطبية قارسة البرودة تقترب من الأردن بدءاً من الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

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وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة إلى مُستويات مُتدنية للغاية في عموم الشرق الأوسط، لافتة إلى موجات برد ستؤثر على منطقة بلاد الشام، مشيرة الى أن التغييرات الجوية ستزيد من فرص تشكل المُنخفضات الجوية الشتوية في المنطقة .



وأوضحت مواقع الطقس العالمية أن الدول الأكثر تأثراً في المنطقة بهذه الحالة الجوية ستكون: لبنان وسورية وشمال العراق والاردن، والتي من المتوقع أن تشهد تدنياً كبيراً بدرجات الحرارة وحدوث موجات صقيع، في حين أنها لم تؤكد على تساقط الثلوج لغاية الآن.



وتأثرت المملكة بعدة منخفضات جوية قوية من بداية فصل الشتاء شهدت خلالها أمطار غزيرة أدت إلى رفع المعدل السنوي للموسم المطري طويل الأمد الى 41.4 % البالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا.

