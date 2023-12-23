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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-12-2023 06:23 ص

هبات رياح قوية وأمطار غزيرة .. اخر تطورات المنخفض الجوي في المملكة

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الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد ، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، ومن المحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

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وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية واجزاء من المناطق الوسطى ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي  تشهد هطول مطري.


كما حذرت من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية من خط خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.


 




 

 


 

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