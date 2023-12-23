الأرصاد تُحذر من طقس السبت وهطول غزير للأمطار على هذه المناطق

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة، اليوم السبت، توالي انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة في كل من شرق وجنوب غرب المملكة.وبينت الدائرة، أنه تكون الامطار في شمال المملكة غزيرة أحياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.وحذرت الدائرة من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.