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الخميس، 21-12-2023 06:12 ص

هبات قوية للرياح .. منخفض جوي يؤثر على المملكة غداً

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الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع  ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الرياح ليلا تتحول إلى جنوبية غربية رطبة ومعتدلة السرعة، حيث تتكاثر الغيوم المنخفضة الارتفاع في شمال ووسط المملكة، وتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، وباردة في معظم المناطق بينما تكون باردة نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة وهناك فرصة في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في أجزاء من شمال المملكة.


وأضافت أن يوم الجمعة  ستتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لإمتداد منخفض جوي حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتزداد نسبة الرطوبة في الجو وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ويتوقع هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء من شمال المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، والرياح  جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50 كم/ساعة) ومثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الشمالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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