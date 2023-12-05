الأرصاد: المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجياً

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأجواء اليوم الثلاثاء دافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات ما بعد الظهر تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات غير منتظمة من الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءا من المناطق الجنوبية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أنه مع ساعات الليل الاولى يندفع هواء رطب وأكثر برودة حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة وينتظم الهطول المطري يتوقع ان تكون الامطار غزيرة أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد وتتحول الرياح الى شمالية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد في بعض المناطق ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.