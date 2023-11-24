الجمعة 24-11-2023
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الجمعة، 24-11-2023 08:14 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الجمعة

شمس


الوكيل الاخباري - تسود أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بقليل، بينما تكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في شرق المملكة تؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.


وتبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق الأحد، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة الصحراوية.


وتشير آخر التحليلات للخرائط الجوية للنماذج العددية إلى توقع تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي الاثنين، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع هطول الأمطار في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 7 وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 23 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.


 




 

 


 

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