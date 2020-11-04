4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

الوكيل الاخباري -
تتوقع الارصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ اعتباراً من مساء اليوم ، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق.اضافة اعلان
⚠️ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.
🔺خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة.
🔺خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية التي لم تشهد هطول الامطار .