4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

الوكيل الاخباري -

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تتوقع الارصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ اعتباراً من مساء اليوم ، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق.⚠️ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.🔺خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.🔺خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة.🔺خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية التي لم تشهد هطول الامطار .