الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 04-11-2020 01:57 م

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

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الوكيل الاخباري - تتوقع الارصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ اعتباراً من مساء اليوم ، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق.
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⚠️ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية. 

🔺خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

🔺خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة.

🔺خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية التي لم تشهد هطول الامطار .

 




 

 


 

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