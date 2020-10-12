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الإثنين، 12-10-2020 11:06 ص

أبرزها التخلص من الكرش.. 10 فوائد صحية لقشر الرمان

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الوكيل الاخباري – كشف خبير تغذية أن قشر الرمان له العديد من الفوائد الصحية والغذائية، خاصة المتعلقة بتقليل الوزن.

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ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن خبير التغذية أحمد فرغلي قوله إن: قشر الرمان له فوائد منها ما يتعلق بالجسم بشكل عام ومنها ما يتعلق بإنقاص الوزن.

وسرد فرغلي فوائد قشر الرمان كالتالي:


1- يذيب الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة منطقة البطن "الكرش".


2- ينظم نسبة الكوليسترول في الجسم، وهو ما يمنع انسداد الشرايين وتصلبها ويحمي القلب من الإصابة بالجلطات، وينظم معدل ضربات القلب، ويحميه من الاضطرابات الفجائية.


3- يجدد خلايا فروة الرأس وهو ما يمنع تكون القشرة ويقضي على الفطريات.
4-  يساعد على نمو الشعر بشكل صحي ولامع.


5- يرطب الجسم، ويحمي الجلد من خطر الجفاف، ويجعل البشرة رطبة على الدوام.


6- ينظم معدلات الحرق في الجسم والسعرات الحرارية.


7- يقض على آثار الجروح والحروق بسرعة أكبر، ويعالج التشققات التي تظهر في الجسم وخاصة بعد الولادة او آثار انخفاض الوزن بعد زيادته.


8- يزيد مناعة الجسم ويعزز عمل كرات الدم البيضاء ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات والبكتيريا والفطريات.


9-  مفيد للأشخاص الذين يعانون من ديدان المعدة، لكونه طارد للديدان.


10- ينقي الجسم من السموم، ويرفع من كفاءة عمل الكبد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

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