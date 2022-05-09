الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

عويس يبيّن المطلوب لإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن

الإثنين، 09-05-2022 03:43 م

أبرز الأطعمة التي يحتاجها الطفل لتعزيز مستوى الحديد

61957


الوكيل الإخباري - نقص الحديد مشكلة شائعة عند الأطفال، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى إلى جانب فقر الدم، لذا انتبهي أكثر لاحتياجات طفلك الغذائية.

اضافة اعلان


هناك بعض الأطعمة المساعدة، التي تعزز نسبة الحديد في جسم الطفل وتمده باحتياجاته اليومية، في هذا التقرير سنستعرض قائمة بأطعمة غنية بالحديد، تابعي معنا.


أطعمة غنية بالحديد للأطفال الصغار


الزبيب والفواكه المجففة: 
لتجنب نقص الحديد، يمكن للزبيب والفواكه المجففة الحفاظ على كمية جيدة من الحديد، إذ إنه لذيذ ومغذٍّ للغاية، لذلك عندما يكون طفلك جائعًا أو يريد ببساطة شيئاً ممتعاً، أعطيه الزبيب فهو وجبة خفيفة صحية، ويكفي إطعامه 2-3 ملاعق كبيرة من الزبيب يومياً.


الشوكولاتة الداكنة: 
إذا كان طفلكِ من الصعب إرضاؤه في الطعام، ومازلت ترغبين في تلبية احتياجاته من الحديد، فيمكنكِ إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامه الغذائي. تذكري أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لطفلك، إذا أعطيته جزءاً صغيراً منها. 


الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، وبالتالي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال أيضًا. 


الشمندر: 
يعتبر الشمندر مصدراً ممتازاً للحديد والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، علاوة على ذلك فهو مليء بالكالسيوم والبروتين، وهما أهم عنصرين مغذيين للأطفال، لذا إذا كان طفلك يعاني من فقر الدم بسبب نقص الحديد، فإن الشمندر هو العلاج الأمثل.


البذور: 
نعلم أن البذور صحية، ويمكن إعطاؤها للأطفال أيضاً، نظراً لمذاقها الرائع، ولن يقول أطفالك أبداً لا للبذور مثل اليقطين والشيا والكتان، الغنية بالحديد والفولات والزنك.
ومن الطرق السهلة لإضافة البذور إلى النظام الغذائي لطفلك رشها على السلطة، أو في وجبة الشوفان الصباحية، أو إضافتها إلى العصائر.


السبانخ:
الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، مثل السبانخ، غنية بمحتوى الحديد، ويمكنكِ إطعام طفلك السبانخ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وليس فقط الحديد، إذ يمكن للسبانخ أيضًا أن تزود طفلك بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مثل: فيتامين (أ، ج، هـ)، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
daa1def5-f4d1-4a4f-96e1-2b1c9375f3a3

نصائح للتخفيف من أعراض حساسية 'عثة الغبار'

62779dfc4c59b7230c32e9d7

خضروات تساعد على تعزيز صحة العظام

حرق السعرات الحرارية بالشكل الصحي السليم

خطوات مهمة تساعد على حرق السعرات الحرارية

الرياضة تخفض التوتر وتعزز الثقة بالنفس عند السيدات

نصائح لتحفيز السيدات على ممارسة الرياضة

2019_4_14_11_53_13_211

خطوات للحفاظ على صحة الأسنان

زز

تحتوي على مليارات البكتيريا.. متى يجب استبدال اسفنجة الجلي؟

أخبار متعلقة
155676478761228600

تناولوا الشوكولاتة الداكنة كحماية من مرض مزمن