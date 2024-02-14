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الأربعاء، 14-02-2024 01:37 م

أحد أسرار طول العمر

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الوكيل الإخباري - كشف الأطباء مدى أهمية التحكم في مستوى السكر بالدم لإطالة العمر والحفاظ على الصحة، وكيفية الوقاية من مضاعفاته، والحفاظ على مستوى سكر مثالي.

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ووفقا للأطباء، داء السكر، مرض يمكنه تقصير عمر الإنسان وجعل حياة المصاب به سيئة ومزعجة، لأنه يسبب مضاعفات خطيرة. فما هي المضاعفات المرتبطة بداء السكري الأكثر انتشارا، وكيف يمكن الوقاية منها عن طريق التحكم في السكر وما هي الإجراءات الوقائية؟

 

مضاعفات داء السكري الأكثر انتشارا:
1ـ العمى، يتعرض المصاب بداء السكري إلى فقدان حاسة البصر، بسبب تلف شبكية العين.
2ـ قرح عصبية تغذوية، هي إحدى مضاعفات داء السكري الخطيرة، تظهر على شكل جروح وتقرحات طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.
3ـ قصور الكلى، يعتبر داء السكري السبب الرئيسي لمشكلات الكلى واضطراب الدورة الدموية الدقيقة، ما يؤدي إلى أمراض عديدة.
4- ارتفاع مستوى ضغط الدم، يمكن أن يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم إشارة تحذيرية إلى وجود مشكلات في الكلى ومضاعفات أخرى خطيرة.
5- احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، تشكل أمراض الأوعية الدموية خطرا حقيقيا على القلب والدماغ، وهذه تظهر عادة لدى المصابين بداء السكري.


الوقاية والسيطرة على مرض السكري:
- مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة منتظمة: يعتبر الحفاظ على المستوى المثالي للغلوكوز في الدم أمرا مهما لمنع المضاعفات.


ويتراوح المستوى الطبيعي للغلوكوز في مصل الدم على الريق من 3.3 إلى 5.5 مليمول لكل لتر. إذا ظهر أن المستوى أعلى، يجب استشارة الطبيب وإجراء فحوصات أخرى، من أجل تحديد الأسباب مبكرا ومنع حصول مضاعفات.

 

روسيا اليوم 

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