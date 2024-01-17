تعرف على أسباب عدم تماثل الجروح للشفاء

الوكيل الإخباري - قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية بألمانيا إن عدم تماثل الجروح للشفاء له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.



وأوضحت الرابطة الألمانية أن الأسباب البسيطة لعدم تماثل الجروح للشفاء تكمن في الاحتكاك مع الملابس، والتعرض لأشعة الشمس والخدش والصدمات.

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وقد يرجع عدم تماثل الجروح للشفاء إلى أسباب خطيرة مثل داء السكري والأمراض، التي تؤثر بالسلب على سريان الدم مثل قصور الأوردة الدموية، وكذلك الأمراض، التي تُضعف جهاز المناعة كأمراض المناعة الذاتية.



استشارة الطبيب

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

- عدم تماثل الجرح للشفاء لمدة تزيد عن 8 أسابيع، حيث يكون الجرح حينئذ مزمناً.

- أن يكون سبب الجرح حيواناً (خطر كبير للإصابة بالعدوى).

- نزيف الجرح بغزارة ولا يمكن وقف النزيف.

- دخول تراب إلى الجرح ولا يمكن إزالته.

- أن يكون الجرح نابضاً أو أحمر أو متقيحاً أو مؤلماً.

- أن يكون الجرح كبيراً أو عميقاً.

- لا توجد حماية تطعيمية ضد التيتانوس.

- أن يكون الجرح بالقرب من العينين.

- المعاناة من الحمى.

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