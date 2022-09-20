أخطاء شائعة حول استخدام غسول الفم يجب تجنبها

الوكيل الإخباري - غسول الفم يُنعش الأنفاس، يمنع التسوس، يقضي على البكتيريا، يحارب العدوى إنّ آثار غسول الفم متعددة وتعتمد على المنتج المستخدم. لكن كيف تستفيدين منه بشكل جيد؟

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يتم عمل غسول الفم بعد غسل أسنانك بالفرشاة وبعد شطف فمك جيداً بالماء. ضعي الغسول في فمك. احتفظي بالسائل لمدة ثلاثين ثانية إلى دقيقة، ولفيه حول فمك دون ابتلاعه، ثم ابصقيه.

ولا تشطفي فمك بالماء، فهذا ليس ضرورياً، ولا يُنصح به لأنَّ السائل المتبقي في فمك بعد البصق يستمر في العمل.

كم مرة يجب أن تستخدمي غسول الفم؟



يستخدم غسول الفم بعد جراحة الفم أو تنظيف الأسنان عند الطبيب أو في حالة الإصابة بالعدوى أو لمنع التسوس.

ولا تنسي أنه يجب استخدام معظم أنواع غسول الفم لفترة قصيرة فقط. قومي بتمييز واضح بين غسول الفم الموصوف بعد إجراء طبي في الأسنان، أي لاستخدامه كعلاج قصير، وغسول الفم الوقائي ضدّ التسوس أو رائحة الفم الكريهة، والذي يمكن استخدامه لفترة أطول.



في الحالة الأولى، يتم وصفه عادة مرتين في اليوم لمدة أسبوع. في الحالة الثانية، يمكن استخدامه مرة واحدة في اليوم، لعدة أسابيع أو عدة أشهر. تحدثي إلى طبيب أسنانك للتأكد من أنّ غسول الفم الذي تستعملينه ملائم لوضعك الشخصي.

أخطاء يجب تجنّبها

يتم استخدام غسول الفم نقياً أو مخففاً في الماء: اقرئي التعليمات بعناية لمعرفة ذلك. احترمي مدة العلاج والجرعات التي وصفها طبيب الأسنان أو التي أوصى بها الصيدلي. لا تطيلي أبداً استخدام غسول الفم المطهر بعد إجراء عمل طبي في الأسنان؛ فقد يؤدي بالفعل إلى عدم توازن البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في فمك ويؤدي إلى اضطرابات الفم الجديدة.



إذا كنت تستخدمين غسول الفم بعد جراحة الأسنان، فلا تحرّكي لسانك أو خديك لتدوير السائل أو الغرغرة؛ فقد يتسبب ذلك في نزيف الجرح. ما عليك سوى الاحتفاظ بالمنتج في فمك للوقت الذي يشير إليه طبيب الأسنان أو المدرج في التعليمات، ثمَّ بصقه.

سيدتي