الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 03:45 م

أخطاء شائعة حول استخدام غسول الفم يجب تجنبها

1629682271_616_26948_


الوكيل الإخباري - غسول الفم يُنعش الأنفاس، يمنع التسوس، يقضي على البكتيريا، يحارب العدوى إنّ آثار غسول الفم متعددة وتعتمد على المنتج المستخدم. لكن كيف تستفيدين منه بشكل جيد؟

اضافة اعلان

 

يتم عمل غسول الفم بعد غسل أسنانك بالفرشاة وبعد شطف فمك جيداً بالماء. ضعي الغسول في فمك. احتفظي بالسائل لمدة ثلاثين ثانية إلى دقيقة، ولفيه حول فمك دون ابتلاعه، ثم ابصقيه.
ولا تشطفي فمك بالماء، فهذا ليس ضرورياً، ولا يُنصح به لأنَّ السائل المتبقي في فمك بعد البصق يستمر في العمل.

 

كم مرة يجب أن تستخدمي غسول الفم؟

يستخدم غسول الفم بعد جراحة الفم أو تنظيف الأسنان عند الطبيب أو في حالة الإصابة بالعدوى أو لمنع التسوس.
ولا تنسي أنه يجب استخدام معظم أنواع غسول الفم لفترة قصيرة فقط. قومي بتمييز واضح بين غسول الفم الموصوف بعد إجراء طبي في الأسنان، أي لاستخدامه كعلاج قصير، وغسول الفم الوقائي ضدّ التسوس أو رائحة الفم الكريهة، والذي يمكن استخدامه لفترة أطول.

في الحالة الأولى، يتم وصفه عادة مرتين في اليوم لمدة أسبوع. في الحالة الثانية، يمكن استخدامه مرة واحدة في اليوم، لعدة أسابيع أو عدة أشهر. تحدثي إلى طبيب أسنانك للتأكد من أنّ غسول الفم الذي تستعملينه ملائم لوضعك الشخصي.

 

أخطاء يجب تجنّبها
يتم استخدام غسول الفم نقياً أو مخففاً في الماء: اقرئي التعليمات بعناية لمعرفة ذلك. احترمي مدة العلاج والجرعات التي وصفها طبيب الأسنان أو التي أوصى بها الصيدلي. لا تطيلي أبداً استخدام غسول الفم المطهر بعد إجراء عمل طبي في الأسنان؛ فقد يؤدي بالفعل إلى عدم توازن البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في فمك ويؤدي إلى اضطرابات الفم الجديدة.

إذا كنت تستخدمين غسول الفم بعد جراحة الأسنان، فلا تحرّكي لسانك أو خديك لتدوير السائل أو الغرغرة؛ فقد يتسبب ذلك في نزيف الجرح. ما عليك سوى الاحتفاظ بالمنتج في فمك للوقت الذي يشير إليه طبيب الأسنان أو المدرج في التعليمات، ثمَّ بصقه.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

هل يمكن أن يزيد الأكل ليلا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25 ٪ ؟

2020_11_20_21_41_58_961

دراسة توضح العلاقة بين الولادة القيصرية وإصابة المولود الجديد بالسرطان

2021_2_4_23_17_2_535

احذروا هذه الاطعمة التي تؤثر سلباً في الصحة العقلية

image

طبيب روسي يحذر من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في الطبخ

20220423192248553

هل تؤثر الزيادة في الوزن على الصداع النصفي؟

62e107b04c59b772562675b1 (1)

دراسة: إيقاف تناول الأسبرين عند تناول مميعات الدم يقلل من خطر النزيف