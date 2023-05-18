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الخميس، 18-05-2023 02:00 م

أدلة جديدة على علاقة البدانة بسرطان القولون

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الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد أن البدانة في مرحلة الشباب ومنتصف العمر ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، وخاصة أورام القولون والمستقيم، وأن الاستخدام المتكرر للأسبرين لا يؤثر على هذا الخطر المتزايد.

ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تضاعفت حالات سرطان القولون والمستقيم على مستوى العالم خلال الـ 20 عاماً الماضية، مع ملاحظة إصابة أشخاص بهذه الأورام تقل أعمارهم عن 55 عاماً.

وقالت الدكتورة هولي لومانز كروب الباحثة الرئيسية في الدراسة، من مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو: "النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام لهذه الدراسة هي التأثير المحدود للأسبرين في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

وشمل التحليل بيانات 131 ألف شخص أعمارهم بين 55 و74 عاماً. ووجدت النتائج أن "الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة الدهون الحشوية داخل تجويف الجسم، يمكن أن تسبب التهاباً مزمناً، وهو سبب معروف لتطور السرطان".

وأشارت النتائج إلى رابط آخر، هو أن "الدهون الزائدة تؤدي إلى حساسية الأنسولين التي ينتج عنها قيام الجسم بتصنيع المزيد والمزيد منه. وعند إنتاج الأنسولين يتم إنتاج بروتين يساهم في نمو السرطان".

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