الوكيل الإخباري - يعاني كثير من الأشخاص من اضطراب في المعدة وعسر الهضم من وقت لآخر مصحوباً بألم في المعدة يمكن أن يختلف في شدِّته ويؤثر في مناطق مختلفة من البطن. ولكن عادة لا تكون الحالة مدعاة للقلق.





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أسباب آلام المعدة

قد يكون ألم البطن نتيجة لأسباب أكثر شيوعاً، مثل الغازات وعسر الهضم والإمساك والإسهال. قد تسبب الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا أيضاً آلاماً في البطن.

أما أسباب آلام البطن غير الشائعة، فتشمل:

- التهاب رئوي.

- احتشاء عضلة القلب.

- فتق مخنوق.

- التهاب الصفاق.

- انسداد الأمعاء.

- التهاب الزائدة الدودية.

- التهاب البنكرياس.

- حصى الكلى.

- تكيسات المبيض.

سيدتي

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