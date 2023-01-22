أسباب اكزيما الشعر وأعراضها و كيف تتخلص منها؟

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بإكزيما الشعر التي تسبب بعض الآثار الجانبية المزعجة مثل الحكة وغيرها من الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب المختص والمتابعة الدورية لتجنب التعرض لأي مضاعفات.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بإكزيما الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "Everydayhealth".



عادة لا تؤثر الإكزيما على أجزاء محددة من الجسم بل تؤثر أيضًا على فروة الرأس مما تسبب ظهور الأعراض المزعجة، وتعرف إكزيما فروة الرأس بالتهاب الجلد الدهني، ومن الطبيعي أن علاجه يتطلب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.



أعراض اكزيما الشعر



- احمرار فروة الرأس.

- قشور الشعر.

- الحكة.

- خروج إفرازات من الأذن في حالة تركها دون علاج.

- ظهور فروة الرأس بشكل دهني أو شمعي.

- تغير لون الجلد.



أسباب اكزيما الشعر



يعرف التهاب الجلد الدهني بأنه حالة التهابية مزمنة غالبًا ما تنتج عن فرط إفراز الدهون، فهي زيوت طبيعية تفرزها الغدد الدهنية في فروة الرأس، وبالتالي فهي غير معدية إطلاقًا، وإلى الآن لا يوجد سبب واضح وراء الإصابة بإكزيما الشعر، وذلك لأنها تفاعلات بالجسم وغالبًا ما تكون مناعية.



عوامل خطر الإصابة باكزيما الشعر



هناك العديد من العوامل المحفزة التي تؤدي إلى تفاقم أعراض إكزيما الشعر حيث تتضح في:

- تغيرات الطقس.

- التغيرات الهرمونية.

- الإصابة بالأمراض.

- أدوات التنظيف مثل الصابون والشامبو غير المناسب.

- تناول بعض الأدوية.

- التعرق الشديد.

- التعرض لمسببات الحساسية.



أمراض تزيد من إكزيما الشعر

يوجد بعض الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على إكزيما الشعر من بينها:

- اضطرابات الجهاز العصبي بما في ذلك مرض باركنسون، السكتة الدماغية، والصرع.



- فيروس نقص المناعة البشرية.

- الحساسية مثل الربو والتهاب الجلد التأتبي.

- السمنة.

- الاكتئاب.

- اضطرابات الطعام.

- الصدفية.

- حب الشباب.



علاج إكزيما الشعر



لا يوجد علاج نهائي لإكزيما الشعر أو التهاب الجلد الدهني، ولكن قد تساعد بعض الأدوية في تقليل الأعراض أو الوقاية من الإصابة بها، وذلك من خلال:

- استخدام شامبو مناسب لعلاج القشرة.

- استخدام الكريمات أو المراهم لتهدئة التهيج.

- تجنب التعرض لأي مسببات للحساسية.

- السيطرة على التوتر.

- غسل الشعر جيدًا بعد التعرق.



الكونسلتو الطبي

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