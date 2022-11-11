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الجمعة، 11-11-2022 01:13 م

أسباب الإصابة بانسداد الشرايين

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الوكيل الاخباري- صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، أن الشرايين هي الأنابيب الناقلة للدم من القلب إلى أعضاء الجسم المختلفة، وكي تتم عملية النقل هذه بصورة طبيعية، يجب أن يجتمع عنصران أولها سلامة الأنابيب الناقلة أي سلامة الشرايين نفسها، وثانيها سلامة السائل الذي ينتقل عبر هذه الأنابيب، أي سلامة الدم.  


وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية، أن انسداد شرايين القدم قد يحدث لأسباب تتعلق بالشرايين نفسها أو لأسباب تتعلق بالدم المنتقل فيها، وهناك بعض العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى انسداد الشرايين.


وأضاف الدكتور وليد الدالى أن العوامل المتعلقة بالشرايين هي العوامل التي تتسبب في ضيق التجويف الداخلي للشرايين، وبالتالي تؤثر على عملية انتقال الدم عبرها إلى أعضاء الجسم المختلفة، ومن أهم هذه العوامل تراكم الدهون التدريجي على الجدران الداخلية للشرايين، بسبب العادات الغذائية الخاطئة.

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وتابع الدكتور وليد الدالى، أن هناك بعض العوامل المتعلقة بالدم وهي التغيرات التي تطرأ على خواص الدم، وتتسبب في ضعف تدفق الدم وصعوبة انتقاله في الشرايين، ومن أهم هذه العوامل زيادة لزوجة الدم بفعل ارتفاع نسبة السكر فيه عند مرضى السكري، و يتم كذلك زيادة الرواسب في الدم عند المدخنين ومرضى ضغط الدم.

 

 

صدى البلد

 




 

 


 

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