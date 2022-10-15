السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 10:11 ص

6 أمور مؤذية للعظام على رأسها "الأبيضان"

برد-العظام


الوكيل الإخباري-حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام من أن الإفراط في تناول أغذية معينة يؤذي العظام، على رأسها السكر والملح، الذي يحد من امتصاص الجسم للكالسيوم، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام، وأوصت الجمعية بإمداد الجسم بالكالسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضراوات مثل البروكلي والشمر، والمغنيسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في المكسرات وبذور دوار الشمس والحبوب الكاملة، وفيتامين «د»، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والتونة والسردين ، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.

-الملح والسكر

-الكافيين

-أغذية الأكساليك (السبانخ، البنجر)

-كثرة الشوكولاتة

-أدوية الكورتيزون والغدة الدرقية والسيولة

-النيكوتين
 
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