عادات شائعة تسبب ارتفاع السكر في الدم

الوكيل الإخباري-في بعض الأحيان، يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم بسبب الأنشطة اليومية غير المهمة، ويمكن للأشياء التي لا يمكن توقعها أن يكون لها مثل هذا التأثير الجذري.



دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الأسباب الغير متوقعة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



عدم تناول وجبة الافطار







وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، فإن عدم تناول وجبة صباحية يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء. ومع ذلك، تأكد من استشارة طبيبك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.



التعرض لأشعة الشمس







من المثير للدهشة أن التعرض لأشعة الشمس كثيراً يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. يمكن أن تؤدي حروق الشمس التي تصاب بها إلى ألم يمكن أن يسبب مزيداً من الإجهاد، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.







قلة النوم







من أجل صحة الجسم والعقل، من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم، وقلة النوم حتى لليلة واحدة فقط يمكن أن تجعل جسمك يستخدم الأنسولين بشكل غير فعال، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.



ظاهرة الفجر







تُستخدم ظاهرة الفجر للإشارة إلى الزيادة غير الطبيعية في سكر الدم “الجلوكوز” في الصباح الباكر، عادةً ما بين الساعة 2 صباحاً و 8 صباحاً، لدى مرضى السكري. هذه الظاهرة، التي تسمى أيضاً تأثير الفجر، تحدث عندما يكون لدى الأشخاص زيادة في الهرمونات في الصباح الباكر سواء كانوا مصابين بمرض السكري أم لا.



أمراض اللثة







وفقاً لمقال نشر في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأسنان “JADA”، يمكن لأمراض اللثة أن ترفع مستويات السكر في الدم. يُطلق على أمراض اللثة في صورتها الأكثر خطورة اسم "التهاب دواعم السن"، والذي يمكن أن يؤدي إلى خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.



الجفاف







يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع السكر في الدم. يوضح الخبراء أن قلة الماء في جسمك تعني أن نسبة السكر في الدم تتركز أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسوء الأمور لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى كثرة التبول، مما يسبب الجفاف الشديد.

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