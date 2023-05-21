أسباب الإكزيما العصبية.. كيف يمكن علاجها؟

الوكيل الإخباري- الإكزيما العصبية أحد أنواع التهاب الجلد التي تحدث نتيجة التعرض لبعض الأسباب بما في ذلك الحكة المفرطة، وتؤدي إلى ظهور بقع ذات لون مختلف على الجلد، مما يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص فورًا لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب الإكزيما العصبية وأعراضها وطرق الوقاية والعلاج، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".



أسباب الإكزيما العصبية



أوضحت بعض الدراسات، أن السبب الأساسي للإكزيما العصبية غير معروف إلى الآن، ولكن غالبًا ما تصيب النساء أكثر من الرجال ونادرًا ما تصيب الأطفال، وقد تحدث بعد المعاناة من أمراض جلدية أخرى مثل التهاب الجلد التأتبي أو التهاب الجلد التماسي أو الصدفية.





عوامل خطر الإكزيما العصبية

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بالإكزيما العصبية من بينها:



- جفاف البشرة الشديد.



- الحساسية.



- ضعف تدفق الدم.



- ارتداء الملابس الضيقة.



- التعرق الشديد.



- عوادم السيارات.



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أعراض الإكزيما العصبية

عادًة ما تحدث الإكزيما العصبية في الذراعين والساقين واليدين وفروة الرأس والمناطق التناسلية، وتتضح أعراض الإصابة بها في:



- جفاف الجلد.



- زيادة سمك الجلد.



- الحكة المفرطة.



- القرح المفتوحة.



- ألم الجلد.



- النزيف.



- تساقط الشعر إذا كانت الإصابة بفروة الرأس.



- العدوى أو الالتهاب.



تشخيص الإكزيما العصبية

يعتمد تشخيص الإكزيما العصبية على الطبيب المختص فقط حيث يقوم الطبيب ببعض الإجراءات للتأكد من الإصابة من بينها:



- مسحات الجلد لاختبار العدوى.



- اختبار الحساسية.



- تحليل الدم.



- اختبارات فطرية.



- أخذ عينة من الجلد للتأكد من عدم وجود اضطرابات جلدية.





علاج الإكزيما العصبية

بعد التأكد من الإصابة بالإكزيما العصبية فمن الضروري التوقف تمامًا عن لمس المنطقة المصابة أو خدشها، ثم يتم اتباع التعليمات التي يصفها الطبيب المختص للمريض من بينها:



- تغطية المنطقة المصابة خاصة أثناء النوم.



- تقليم الأظافر حتى يتم تخفيف تأثير الحكة على الجلد.



- تناول مضادات الهيستامين التي يمكن أن تقلل الحكة.





طرق الوقاية من الإصابة بالإكزيما العصبية المتكررة

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لمنع تكرار الإصابة بالإكزيما العصبية منها:



- الحد من التوتر والقلق.



- ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن للحد من تهيج الجلد.



- تجنب التعرض للحرارة الزائدة.



- استشارة الطبيب المختص فور ظهور أعراض.



- ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل.

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