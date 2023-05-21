الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

الاحتلال يصادق على مشاريع لتهويد القدس والعبث بتاريخها الإسلامي

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

ما هو المقصود بالسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات محلياً؟ خبير يوضح

الأحد، 21-05-2023 01:01 م

أسباب الإكزيما العصبية.. كيف يمكن علاجها؟

الإكزيما-العصبية-ما-هي-وما-أعراضها


الوكيل الإخباري- الإكزيما العصبية أحد أنواع التهاب الجلد التي تحدث نتيجة التعرض لبعض الأسباب بما في ذلك الحكة المفرطة، وتؤدي إلى ظهور بقع ذات لون مختلف على الجلد، مما يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص فورًا لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب الإكزيما العصبية وأعراضها وطرق الوقاية والعلاج، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".

أسباب الإكزيما العصبية

أوضحت بعض الدراسات، أن السبب الأساسي للإكزيما العصبية غير معروف إلى الآن، ولكن غالبًا ما تصيب النساء أكثر من الرجال ونادرًا ما تصيب الأطفال، وقد تحدث بعد المعاناة من أمراض جلدية أخرى مثل التهاب الجلد التأتبي أو التهاب الجلد التماسي أو الصدفية.


عوامل خطر الإكزيما العصبية
هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بالإكزيما العصبية من بينها:

- جفاف البشرة الشديد.

- الحساسية.

- ضعف تدفق الدم.

- ارتداء الملابس الضيقة.

- التعرق الشديد.

- عوادم السيارات.

قد يهمك: لمصابي الإكزيما.. قائمة بأفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها

أعراض الإكزيما العصبية
عادًة ما تحدث الإكزيما العصبية في الذراعين والساقين واليدين وفروة الرأس والمناطق التناسلية، وتتضح أعراض الإصابة بها في:

- جفاف الجلد.

- زيادة سمك الجلد.

- الحكة المفرطة.

- القرح المفتوحة.

- ألم الجلد.

- النزيف.

- تساقط الشعر إذا كانت الإصابة بفروة الرأس.

- العدوى أو الالتهاب.

تشخيص الإكزيما العصبية
يعتمد تشخيص الإكزيما العصبية على الطبيب المختص فقط حيث يقوم الطبيب ببعض الإجراءات للتأكد من الإصابة من بينها:

- مسحات الجلد لاختبار العدوى.

- اختبار الحساسية.

- تحليل الدم.

- اختبارات فطرية.

- أخذ عينة من الجلد للتأكد من عدم وجود اضطرابات جلدية.


علاج الإكزيما العصبية
بعد التأكد من الإصابة بالإكزيما العصبية فمن الضروري التوقف تمامًا عن لمس المنطقة المصابة أو خدشها، ثم يتم اتباع التعليمات التي يصفها الطبيب المختص للمريض من بينها:

- تغطية المنطقة المصابة خاصة أثناء النوم.

- تقليم الأظافر حتى يتم تخفيف تأثير الحكة على الجلد.

- تناول مضادات الهيستامين التي يمكن أن تقلل الحكة.


طرق الوقاية من الإصابة بالإكزيما العصبية المتكررة
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لمنع تكرار الإصابة بالإكزيما العصبية منها:

- الحد من التوتر والقلق.

- ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن للحد من تهيج الجلد.

- تجنب التعرض للحرارة الزائدة.

- استشارة الطبيب المختص فور ظهور أعراض.

- ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

يحمي هؤلاء من العمى .. إليك فوائد الخوخ للعين !

فيتامين_د_ومرض_السكري

هل نقص فيتامين د يضر مرضى السكري؟

تأثير_ارتفاع_الضغط_على_العين

علامة بالعين تكشف ارتفاع الضغط الصامت

mosquito-630x375

أي رائحة يفرزها جسم الإنسان تجذب البعوض ؟

2019_10_7_20_54_35_797

6 علامات تحذيرية مبكرة لمعاناة الجسم من الجفاف..ما هي؟

20230113141750701

3 علامات تظهر في البطن تشير الى مرض خطير في الكبد !

أخبار متعلقة
2019_3_13_21_7_36_965

أسباب تورم القدمين في الصيف.. إليك طرق العلاج

image

وسيلة جديدة للقضاء على أورام المخ بالخلايا المناعية

64632dc4423604455a269fc6

فيتامينات تشكل خطورة على القلب

2022_1_25_20_12_5_852

انتبه .. التهاب الحلق بدون حمى عرض لهذه الأمراض !

2022_10_12_23_29_51_78

تشنجات المثانة.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

CarpalTunnelSyndrome_share

كيفية معالجة مرض "متلازمة النفق الرسغي"