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الإثنين، 04-07-2022 11:56 ص

أسباب التشنج الحراري لدى الأطفال

أسباب-التشنج-الحراري-عند-الأطفال-وعلاجه


الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن التشنج الحراري يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، لا سيما الذين تتراوح أعمارهم من 6 شهور إلى 5 سنوات.


وأوضحت الرابطة أن التشنج الحراري لدى الأطفال له أسباب عدة تتمثل في عدوى الجهاز الهضمي وعدوى الجهاز التنفسي العلوي والإنفلونزا أو ما يعرف باسم "حمى الثلاثة أيام".


وإلى جانب التشنجات، يعاني الطفل أيضاً من حمى (درجة حرارة الجسم أعلى من 5ر38 درجة) وانقلاب العين وتحول لون الجلد إلى اللون الأزرق والإعياء الشديد وفقدان الوعي.


وتستمر نوبة التشنج الحراري البسيطة نحو 15 دقيقة على أقصى تقدير، وغالباً ما تكون غير مؤذية. وعادة ما يتعافى الطفل في غضون ساعة إلى ساعتين بعد استعمال الكمادات الباردة والأدوية الخافضة للحرارة.


وفي حالة استمرار نوبة التشنج الحراري لمدة أطول من ذلك، فينبغي حينئذ استدعاء الإسعاف على وجه السرعة، حيث ينذر التشنج الحراري حينئذ بالإصابة بالتهاب السحايا الخطير، الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة مثل تلفيات مستديمة بالمخ.

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