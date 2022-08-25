أسباب السمنة المفرطة

الوكيل الإخباري - السمنة المفرطة تؤثر على الصحة بشكل عام والإصابة بالأمراض المزمنة ولهذا لابد من علاجها، إليكم أسباب وأضرار وأعراض وعلاج السمنة.

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السمنة المفرطة هي الزيادة الكبيرة في الوزن الناتجة عن تراكم الكثير من الدهون في الجسم، مما يؤثر على الصحة بشكل عام ويتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وتصلب الشرايين، ولهذا من المهم العلاج من السمنة المفرطة والحرص على إنقاص الوزن.

أسباب السمنة:





عوامل وراثية:

للوراثة دور كبير في الإصابة بالسمنة وخاصة إن كان أحد الوالدين يعاني من السمنة، حيث أن الوراثة لها دور في توزيع وتنظيم الدهون بالجسم.



عوامل نفسية:

الإصابة بالاضطرابات النفسية من الممكن أن يؤثر على الوزن وخاصة عند الإصابة بالاكتئاب أو التوتر الشديد والغضب والحزن، والذي يؤثر على بعض الهرمونات بالجسم إلى جانب العادات الغذائية الخاطئة الذي يتبعها الإنسان عند إصابته بالحالة النفسية السيئة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير وبالتالي الإصابة بالسمنة.

الإفراط في الطعام:

من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى السمنة هو الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى إستهلاك نسبة عالية من السعرات الحرارية، والتي يقوم الجسم بتخزينها على هيئة دهون وتتراكم داخل الجسم.



يوجد الكثير من أنواع الأطعمة التي تؤدي إلى السمنة ومنها الأطعمة السريعة، السكريات، العصائر المصنعة، المشروبات الغازية، الأطعمة المقلية، الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات.

عدم ممارسة النشاط البدني:

إن عدم القيام بأي نشاط بدني وممارسة الرياضة قد يؤثر بالسلب على صحة الإنسان والإصابة بالسمنة والزيادة في الوزن.

كما أنه من الممكن أن يؤثر على عمل الجهاز الهضمي والهرمونات مما يؤدي إلى إصابة كلاهما بالاضطرابات وهذا يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

والجدير بالذكر أن عدم ممارسة النشاط البدني يؤثر على مستويات الإنسولين الطبيعية بالجسم مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

تناول أدوية معينة:

يوجد بعض أنواع الأدوية التي من الممكن أن تؤثر على زيادة الوزن والسمنة ومنها:

-مضادات الاكتئاب.

-مضادات التشنجات.

-الكورتيزون.

-الأدوية الخاصة بالفصام.

-الأدوية الخافضة للسكر بالدم.

الإصابة ببعض الأمراض:

يوجد بعض الأمراض التي قد تتسبب في زيادة الوزن ومن أهمها:

-كسل الغدة الدرقية.

-مقاومة الإنسولين.

-تكيس المبايض.

-متلازمة كوشينغ.

-متلازمة برادويلي.

- الروماتيزم.

اضطرابات النوم:

اضطرابات النوم تؤثر على بعض الهرمونات بالجسم، حيث أنها تزيد من هرمون Ghrelin الذي يؤدي إلى زيادة الشهية وتثبيط هرمون Leptin المسؤول عن تقليل الشهية وهذا بدوره يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة.

العين الإخبارية

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