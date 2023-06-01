أسباب الطفح الجلدي أسفل الإبط وطرق علاجه

الوكيل الإخباري- قد يلاحظ بعض الأشخاص إصابتهم بالطفح الجلدي في منطقة أسفل الإبط، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا أن ذلك عرض لمرض خطير يستوجب العلاج الفور



نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بالطفح الجلدي أسفل الإبط، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".



أسباب الطفح الجلدي أسفل الإبط

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هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالطفح الجلدي أسفل منطقة الإبط من بينها:



1-التهاب الجلد التماسي التحسسي

عادًة ما يحدث الطفح الجلدي أسفل الإبط نتيجة التهاب الجلد التماسي أي ملامسة الجلد لمواد مسببة للحساسية٬ حيث تعتبرها المناعة جسم غريب يجب مواجهته، وغالبًا ما يستغرق ذلك أسابيع حتى يختفي تمامًا، وخلال فترة العلاج يجب الابتعاد نهائيًا عن مزيلات العرق أو الكريمات.



2-السمنة

يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بالسمنة من الطفح الجلدي أسفل الإبط، وذلك نتيجة احتكاك الجلد ببعضه لفترة طويلة خاصًة خلال فصل الصيف، وبالتالي تظهر بعض الأعراض المزعجة أسفل الإبط، مثل الاحمرار والتورم والحبوب وتقشر الجلد وتغير لون الجلد إلى الأغمق بعد فترة، وذلك إلى جانب الرائحة الكريهة.



3-داء السعفة

يعرف داء السعفة بأنه أحد الالتهابات الجلدية التي تظهر بلون أحمر أسفل منطقة الإبط وكذلك منطقة الفخذين، ولكن يجب الحرص على علاج داء السعفة سريعًا لتجنب تفاقم الأعراض التي قد تصل إلى التقرحات.



4-إزالة الشعر

قد يتسبب إزالة الشعر بالطرق الخاطئة المتكررة في الإصابة بالطفح الجلدي أسفل منطقة الإبط ومن ثم ظهور المنطقة باللون الأحمر إلى جانب الحبوب المؤلمة التي تختفي من تلقاء نفسها بعد فترة، ولكن يشترط استعمال مضادات الالتهاب بعد إزالة الشعر وتجنب استعمال مزيلات العرق والروائح للحد من الطفح الجلدي.



علاج الطفح الجلدي أسفل الإبط

هناك بعض الطرق التي تساعد في علاج الطفح الجلدي الذي يحدث في منطقة أسفل الإبط، حيث تتضح في:

- ارتداء الملابس الفضفاضة.

- علاج أي مرض جلدي تحت إشراف الطبيب المختص.

- الاستحمام بالماء الفاتر.

- ترطيب هذه المنطقة بشكل دوري.

- الابتعاد عن استخدام مزيلات العرق في حالة وجود التهاب.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس دون وضع واقي شمس.

- الابتعاد عن الحكة في هذه المنطقة.

- وضع الكريمات التي يصفها الطبيب المختص.



الكونسلتو الطبي

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