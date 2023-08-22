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الثلاثاء، 22-08-2023 11:42 ص

أسباب انخفاض ضغط الدم وأعراضه

اعراض-واسباب-انخفاض-ضغط-الدم-وعلاج-فوري-للحالة


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية، إن ضغط الدم يكون منخفضاً إذا كانت قيمة ضغط الدم الانقباضي أقل من 100 مم زئبقي، علماً بأن ضغط الدم الانقباضي هو الضغط الذي يحدث في الشرايين عندما يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين في الأوعية.

وأوضحت المؤسسة أن انخفاض ضغط الدم يرجع إلى أسباب عدة، تتمثل في فقر الدم وأمراض القلب وقصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية، بالإضافة إلى العامل الوراثي.

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وتتمثل أعراض ضغط الدم المنخفض في الصداع والدوار وشحوب الوجه والغثيان وبرودة الأطراف والارتجاف وخفقان القلب وضعف التركيز والميل إلى السقوط، بالإضافة إلى التعب والإرهاق وتشوش الرؤية.

 

ويمكن مواجهة ضغط الدم المنخفض من خلال تناول الأطعمة المملحة وشرب السوائل بكمية كافية، مع ممارسة الأنشطة الحركية والحمامات المتناوبة، أي الساخنة ثم الباردة، وإذا لم تفلح هذه التدابير يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي.

 

 

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