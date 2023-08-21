ما علاقة الزبادي بضغط الدم؟

الوكيل الاخباري-

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كشفت دراسة، أجريت في جامعة جنوب أستراليا بالشراكة مع جامعة مين، أن هناك ارتباط وثيق بين ضغط الدم وتناول الزبادي.وفحص العلماء بيانات من 915 بالغًا يتناولون الزبادي بانتظام، وتأثير ذلك على ضغط الدم، حسبما نشر موقع "Science direct".ولاحظ الباحثون، أن أولئك الذين تناولوا الزبادي بشكل منتظم كانت قراءات ضغط الدم لديهم أقل بكثير من أولئك الذين لم يتناولوا أي زبادي على الإطلاق.وقال المشاركون الذين اعتادوا على تناول الزبادي كجزء من وجباتهم الغذائية اليومية، إن مستويات ضغط الدم جاءت أقل بنحو 7 نقاط من أولئك الذين لم يتناولوا الزبادي ومنتجات الألبان.يحتوي الزبادي العادي على مزيج من المعادن التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم، وكل واحد من هذه المعادن الثلاثة يلعب دورًا مهمًا في التحكم بتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.يساعد البوتاسيوم على استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يمكن أن يعمل على خفض ضغط الدم، كذلك ينظم الماغنيسيوم ضغط الدم ومستويات السكر، أما البوتاسيوم، فإنه يساهم في استرخاء الأوعية الدموية.ويعمل الكالسيوم على انقباض واسترخاء الأوعية الدموية، مما يساعدها على العمل بشكل أكثر سهولة وراحة.وتبين أن بعض البكتيريا الموجودة في معظم أنواع الزبادي تساعد في إطلاق البروتينات بالجسم، والتي بدورها قد تخفض ضغط الدم، كما يمكن أن يعمل هذا على تنشيط المستقبلات في الأوعية الدموية، والتي يمكن أن تساهم في خفض الضغط بشكل عام.