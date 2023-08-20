طبيب يحذر مرضى الضغط المرتفع من هذا المرض

الوكيل الاخباري - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن 30% من سكان العالم يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم، وله مجموعة من المضاعفات الخطيرة وتختلف من شخص لآخر.





وأضاف موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه من ضمن أعراض ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب النفسي، موضحًا أن الضغط يؤثر على جميع شرايين الجسم.



وتابع: "ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل المسببة للإصابة بأمراض الشرايين التاجية، بجانب تأثيره على القلب والكلى".



وأوضح موافي، أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تؤثر بالسلب على وظائف الكلى، مشددًا على المرضى بأهمية المتابعة العلاجية مع الطبيب المختص لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.



واختتم موافي حديثه قائلًا: "علاج ارتفاع ضغط الدم ليس روشتة فقط، وإنما التزام ببعض التعليمات والتي من بينها تجنب تناول الملح، وتجنب الانفعال قدر الإمكان".

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