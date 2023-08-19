السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تحذر أصحاب العمل : هذه المخالفة قيمتها ٨٠٠ دينار !

التربية توضح حول دوام المدارس غداً الأحد

الامن العام : 5 اصابات بحريق منزل

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة السبت والطقس الحار مستمر لهذا الموعد

الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

عملية نوعية للجيش وتطبيق قواعد الاشتباك

لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

الصحة تكشف حقيقة ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

السبت، 19-08-2023 07:09 م

هل المشي تحت أشعة الشمس مفيد لمرضى الضغط المرتفع؟

2023_8_18_18_5_29_851


الوكيل الإخباري - يسهم المشي في تنظيم ضغط الدم، لذا يوصي الأطباء به لمرضى ضغط الدم المرتفع، لأنه يحسن تدفق الدم بصورة منتظمة إلى جميع أعضاء الجسم، ما يساعد على الوقاية من النوبة القلبية والسكتة الدماغية، إلا أنه في فصل الصيف توجد أشعة الشمس الحارقة، فهل تساعد في ضبط ضغط الدم؟اضافة اعلان


يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، حقيقة أن أشعة الشمس تؤثر على ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لجامعة ساوثهامبتون البريطانية وجمعية القلب الأمريكية.

المشي تحت أشعة الشمس مفيد أم مضر؟
توصلت دراسة نشرت في مجلة طب الجلد الاستقصائي إلى أن تعريض الجلد لأشعة الشمس، قد يساعد في تقليل ضغط الدم وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعتي ساوثهامبتون وأدنبره، أن ضوء الشمس يغير مستويات الحمض النووي في الجلد والدم؛ مما يقلل من ضغط الدم.

عند التعرض لأشعة الشمس، يتم نقل كميات صغيرة من أكسيد النيتروجين من الجلد إلى الدورة الدموية، ما يقلل من توتر الأوعية الدموية؛ مع انخفاض ضغط الدم، ينخفض كذلك خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

اقرأ أيضًا: كيف تؤثر حرارة الصيف على ضغط الدم؟

نصائح لمرضى الضغط عند المشي تحت أشعة الشمس
يجب اتباع الإرشادات التالية للوقاية من مخاطر أشعة الشمس فوق البنفسجية، كالتالي:

-استخدام كريم واقي من الشمس قبل الخروج بنصف ساعة، على أن يكون مستوى الحماية أعلى من SPF 30.

-المشي قبل وقت الذروة، حيث تكون أشعة الشمس فوق البنفسيجية في أشد ما يكون بدايًة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

-ارتداء ملابس واسعة ومن أقمشة قطنية تتكون من سراويل ذات أكمام طويلة، أو ارتداء ملابس واقية من الشمس، هي مصنوعة خصيصًا من مواد تحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64de08ca4c59b76deb04e806

خبير يفند أساطير عن فوائد ومضار التفاح

2023818133839297PS

لماذا يعد المشي إلى الخلف تمريناً رائعاً للصحة؟

fdecda74fb

أطعمة يجب تجنب تناولها على الريق لحماية الأسنان

64c769fc42360438926f9d43

كيف يمكن لشطف الفم البسيط اكتشاف خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر؟

Food-poisoning-التسمم-الغذائي

ماذا تفعل وتأكل بعد إصابتك بالتسمم الغذائي؟

الصدفية

هل الصدفية من الأمراض المعدية؟

أخبار متعلقة
ك

طبيب يكشف 4 أعراض غير واضحة تشير لأمراض الكلى

tbl_articles_article_27645_97eed6bd7c-6645-42b7-85ee-375b2d8dd80d

أعراض نقص الكولاجين في الجسم

2022_3_22_20_1_0_793

تعاني من الدوار عند الوقوف؟.. إليك السبب

c97JK1PbEZWeficEW05v

لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. فاكهة شائعة تحرز نتائج مذهلة

7-8-2023_10_04_24_GomhuriaOnline_251691391864

طبيبة توضح سبب خطورة ارتفاع درجة الحرارة على مرضى الضغط

5e3d29434c59b76b0b6d8ffb

طريقة بسيطة وفورية لخفض ضغط الدم من المنزل