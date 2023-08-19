هل المشي تحت أشعة الشمس مفيد لمرضى الضغط المرتفع؟

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يسهم المشي في تنظيم ضغط الدم، لذا يوصي الأطباء به لمرضى ضغط الدم المرتفع، لأنه يحسن تدفق الدم بصورة منتظمة إلى جميع أعضاء الجسم، ما يساعد على الوقاية من النوبة القلبية والسكتة الدماغية، إلا أنه في فصل الصيف توجد أشعة الشمس الحارقة، فهل تساعد في ضبط ضغط الدم؟يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، حقيقة أن أشعة الشمس تؤثر على ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لجامعة ساوثهامبتون البريطانية وجمعية القلب الأمريكية.المشي تحت أشعة الشمس مفيد أم مضر؟توصلت دراسة نشرت في مجلة طب الجلد الاستقصائي إلى أن تعريض الجلد لأشعة الشمس، قد يساعد في تقليل ضغط الدم وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعتي ساوثهامبتون وأدنبره، أن ضوء الشمس يغير مستويات الحمض النووي في الجلد والدم؛ مما يقلل من ضغط الدم.عند التعرض لأشعة الشمس، يتم نقل كميات صغيرة من أكسيد النيتروجين من الجلد إلى الدورة الدموية، ما يقلل من توتر الأوعية الدموية؛ مع انخفاض ضغط الدم، ينخفض كذلك خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.اقرأ أيضًا: كيف تؤثر حرارة الصيف على ضغط الدم؟نصائح لمرضى الضغط عند المشي تحت أشعة الشمسيجب اتباع الإرشادات التالية للوقاية من مخاطر أشعة الشمس فوق البنفسجية، كالتالي:-استخدام كريم واقي من الشمس قبل الخروج بنصف ساعة، على أن يكون مستوى الحماية أعلى من SPF 30.-المشي قبل وقت الذروة، حيث تكون أشعة الشمس فوق البنفسيجية في أشد ما يكون بدايًة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.-ارتداء ملابس واسعة ومن أقمشة قطنية تتكون من سراويل ذات أكمام طويلة، أو ارتداء ملابس واقية من الشمس، هي مصنوعة خصيصًا من مواد تحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية.