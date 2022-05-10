أسباب تجعل اليوغا مفيدة لصحتكِ العقلية

الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون ممارسة اليوغا مفيدة لصحتك العقلية، لن يجعلكِ ذلك أقوى عقليًا فحسب، بل يساعدكِ أيضاُ على الشعور بالسلام.

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كل إنسان في هذا العالم يتطلع إلى السلام والسعادة، ويعتقد الكثيرون أنهم سيحصلون على هذا الشعور باقتناء الأشياء، لكن في الحقيقة لا علاقة للسعادة والسلام بالأشياء، فهي تشير أكثر إلى الحالة الذهنية، علاوة على ذلك هناك نوع آخر من الخبرة وهو أعلى مستوى ومستقل عن الأشياء والحواس الدنيوية.



لطالما تم تجاهل قضايا الصحة العقلية في المجتمعات العربية بالتحديد، ولكن مع ظهور الاتصال العالمي والتعرض لأبحاث وبيانات أعمق، فإن المحرمات المتعلقة بالصحة العقلية تتلاشى ببطء، وقد تتطور مثل هذه المشكلات في أي شخص من أي فئة عمرية ولا ترتبط بالضرورة بالشيخوخة فقط.



ما فوائد اليوغا للصحة العقلية؟

تؤدي اليوغا إلى تحولات سلوكية للإنسان دون أي علاج:

1 .يتم زرع الفضائل الإيجابية في مكان الصفات السلبية، وهذا يبرز تعزيز شامل في الشخصية.

2 .تمكّن اليوغا الشخص من التحكم في عقله وأن يكون لديه اقتصاد للأفكار.

3 .ممارسة اليوغا تجعل الفرد واسع الأفق، وقد يحصل المرء أيضاً على قوة القرار ووضوح التفكير من خلال اليوغا.

4.تسمح اليوغا للربط بشكل أقوي بين الجسد والعقل وذلك عن طريق اكتساب القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

5.تعمل اليوغا على تطوير القدرة على التحمل والتسامح لدى البشر مما يساعد على اجتياز الصعوبات بشكل أسهل نسبيًا من أولئك الذين لا يمارسونها.



ما هو رجا يوغا؟

يوغا الرجا هي نوع شهير من اليوغا تأخذ الممارس إلى عوالم جديدة من الخبرة، وتمكّن الروح من الاتصال بقوة أعلى روحية والوصول إلى أعلى قمة في النقاء والسلام والنعيم والفضيلة والقوة الروحية، إنها تمكّن البشر من قيادة الحياة الشخصية والعائلية والاجتماعية بطريقة رفيعة جداً.



تعني كلمة يوغا تثبيت العقل في وعي القوة العليا، بناءً على المبادئ النفسية، تطور اليوغا قوة التسامح والمواجهة والتحمل وحتى القوة للانسحاب عند الحاجة، لذلك يمكن للممارس لليوغا التسامح مع جميع الهجمات التي تواجهه في حياته اليومية.

زهرة الخليج