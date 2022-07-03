أسباب تعرق اليدين وكيفية العلاج

الوكيل الإخباري - التعرق في اليدين هو اضطراب له علاقة بالعديد من الأسباب، أولئك الذين يعانون من فرط التعرق في اليدين غالبًا ما يتعرقون في أجزاء أخرى من الجسم أيضًا، في هذه الحالة يُنصح بزيارة طبيب متخصص لاستبعاد الأسباب الصحية مثل فرط نشاط الغدد العرقية.

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أسباب تعرق اليدين

العوامل الوراثية

أظهرت بعض الدراسات، مثل تلك التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في عام 2002، أن التعرق المفرط في اليدين يمكن أن يكون بسبب بعض العوامل الوراثية. ومع ذلك، لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات - التي يُنصح باستشارة الطبيب من أجلها - يمكن أن تخفف من المشكلة.

انخفاض نسبة السكر في الدم

أولئك الذين يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم يبحثون باستمرار عن وجبة خفيفة حلوة لإعادة مستويات السكر لقيمها الطبيعية، ولكن هذه المستويات المتقلبة تحفز إفراز الإبينفرين الذي يسبب التوتر وزيادة إفراز العرق. يجب إجراء اختبار الدم لمعرفة ما إذا كان سبب التعرق المفرط في اليدين مرتبطًا بنقص السكر في الجسم.



القلق والتوتر

قد يرتبط التعرق في اليدين بالعوامل النفسية قبل العديد من العوامل الأخرى، صحيح أن التوتر والقلق في كثير من الأحيان تعتبر أسباب لفرط التعرق، لكن كل المشاكل النفسية يمكن أن تكون السبب. تساعدنا بعض الهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول في إدارة التوتر عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم. ومن أجل خفض درجة الحرارة، ينشط الجسم الغدد العرقية، قد يحدث هذا إذا كنت قلق للغاية، أو تواجه موقفًا يسبب التوتر أو لا تشعر بالأمان.



استهلاك القهوة والأطعمة الحارة

يسبب الكحول الكثير من التعرق لأنه يوسع الأوعية الدموية وينشط الجهاز العصبي الودي. يحدث الشيء نفسه بعد تناول الأطعمة الحارة وشرب الكثير من القهوة، فهي تحفز أيضًا إنتاج العرق ويمكن أن تؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر.

العلاجات ونصائح الوقاية



من خلال النصائح التالية، يمكن مواجهة هذه الحالة المزعجة:





التطهير

اغسل يديك جيدًا بالصابون وكرر ذلك عدة مرات في اليوم. بمجرد الانتهاء من غسلها، قم بتجفيف اليدين جيدًا بمنشفة نظيفة وترطيب يديك بكريم ترطيب سريع الامتصاص، مثل كريم ترطيب اليدين إكسبريس هايدريشن بالمعادن البحرية.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

تؤثر التغذية على مستوى التعرق، لذا حاول تجنب الأطعمة الحارة والتوابل والقهوة والمشروبات الغازية والكحول والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. اتبع نظامًا غذائيًا متنوعًا ومتوازنًا وافحص مستوى الكالسيوم وفيتامين D في الدم. ضع في اعتبارك أنه من الضروري أخذ المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب إذا كنت تعاني من نقص أي عنصر أو فيتامين، حاول أيضًا قضاء المزيد من الوقت في الشمس لتحصل على الفيتامينات المفيدة لبشرتك.



ممارسة الرياضة أو اليوجا

حاول إبقاء التوتر والانزعاج العاطفي تحت السيطرة عن طريق التخلص من التوتر من خلال ممارسة الرياضة أو عن طريق البدء في ممارسة بعض تمارين اليوجا بانتظام، اليوجا هي رياضة أثبت أنها تساعد على استعادة توازنك الداخلي ومفيدة لكل أعضاء الجسم والعقل.

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