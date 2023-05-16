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الثلاثاء، 16-05-2023 04:58 م

أسباب تورم القدمين في الصيف.. إليك طرق العلاج

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تورم القدمين خلال فترة الصيف، مما يتسبب ذلك في القلق والتوتر خوفًا من أن تكون عرضًا لمشكلة صحية خطيرة، فما أسباب ذلك وطرق علاجه؟

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نستعرض  في التقرير التالي كل ما يتعلق بأسباب تورم القدمين في الصيف، وفقًا لما ذكره موقع "Livestrong".


أسباب تورم القدمين في الصيف

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بتورم القدمين خلال فترة الصيف من بينها:

- الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة.
- الإفراط في تناول الأملاح.
- الحمل.
- أعراض ما قبل الحيض.
- تناول بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية ضغط الدم، السكري.
- الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الكلى، الغدة الدرقية، قصور القلب.
- ضعف صمامات الأوردة الموجودة في الساقين.
- زيادة التمارين في درجات حرارة عالية.


علاج تورم القدمين في الصيف
من الضروري أن يحرص الأشخاص على اتباع بعض الطرق للسيطرة على تورم القدمين خلال فترة الصيف من بينها:
- شرب كمية كبيرة من السوائل لمنع الجفاف.
- الحصول على فترات راحة متعددة.
- تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
- الابتعاد عن الأطعمة المملحة.


متى يتم استشارة الطبيب المختص؟
عادًة ما يمكن تخفيف تورم القدمين في الصيف بالعلاجات المنزلية سواء بالأطعمة أو العادات اليومية، ولكن في حالة تورم القدمين مع ارتفاع درجة الحرارة فلا داعي للقلق، بينما إذا حدث ذلك نتيجة حالة طبية فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص، كما يجب الانتباه جيدًا إذا حدث التورم بشكل مفاجيء مع صعوبة التنفس أو ألم الصدر.

 

 

الكونسلتو الطبي

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