أسباب تورم سقف الحلق.. متى يشير لمشكلة خطيرة؟

الوكيل الإخباري- يتعرض البعض لتورم في سقف الحلق قد يكون نتيجة تناول طعام أو شراب دافئ، ولكن في بعض الحالات قد يشير لمشكلة صحية تستوجب علاج.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أسباب تورم سقف الحلق، وفقًا لـ "Medical news today".



يتكون سقف الفم من صفيحة عظمية في الأمام وجزء رخو غير عظمي في الخلف، تعمل هذه معًا كحاجز بين تجاويف الفم والأنف، من وقت لآخر قد يتورم سقف الفم.



قد يكون التورم في سقف الفم ناتجًا عن عدة أسباب محتملة ومعظمها سيحل بأقل قدر من العلاج، في الحالات الأقل شيوعًا، قد يكون التورم ناتجًا عن حالة أكثر خطورة، قد تصاحب التورم أعراض أخرى، بما في ذلك:

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-بثور أو تقرحات أخرى.

-فم جاف.

-تشنجات عضلية.

-ألم أو انزعاج.



أسباب تورم سقف الحلق

يمكن أن تتسبب مجموعة من الحالات في حدوث تورم في سقف الفم، بما في ذلك:



1-تقرحات في الفم

يمكن أن تتسبب القروح والإصابات والأورام الحليمية الحرشفية في تورم سقف الف، تظهر تقرحات الفم الأكثر شيوعًا، مثل قرح الفم وقروح البرد على اللثة أو الخدين أو الشفاه، في بعض الحالات قد تظهر على سقف الفم.



يمكن أن تسبب القروح الألم والبثور والتورم، قد يلاحظ بعض الأشخاص ألمًا أو تورمًا قبل ظهور القرحة.



2-الإصابة أو الصدمة

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتورم سقف الفم هو التعرض للإصابة أو الصدمة، تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للصدمات ما يلي:



-تناول طعامًا قاسيًا قد يؤثر على سقف الفم.

-تناول طعام أو شراب ساخن للغاية.

-خدش من قطعة حادة من الطعام.



3-جفاف الفم

يمكن أن يسبب الجفاف تورمًا في سقف الفم، والذي يمكن أن يؤدي إلى التورم إذا لم يتخذ الشخص خطوات لتخفيف الحالة، تتضمن بعض الأسباب لجفاف الفم ما يلي:



-بعض الأدوية.

-قلة شرب الماء.

-التعرق المفرط خاصًة في الأيام الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة.

4-تكون غشاء مخاطي

يمكن أن يتشكل تراكم المخاط داخل كيس متكتل يظهر على سقف الفم يسمى الغشاء المخاطي، عادًة ما يكون غير مؤلم ويحدث نتيجة جرح في سقف الفم.



5-الأورام الحليمية الحرشفية

فيروس الورم الحليمي البشري مسؤول عن تكوين الأورام الحليمية الحرشفية، الأورام الحليمية الحرشفية هي كتل غير سرطانية يمكن أن تتكون على سقف الفم.



عادًة لا تسبب هذه الكتل الألم، ومع ذلك بمجرد اكتشافها وتشخيصها يجب علاجها من الممكن أن يحتاج الطيب لإجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة.

6-المشكلات الطبية الكامنة

نادرًا ما يكون تورم سقف الفم ناتجًا عن حالة طبية كامنة، مثل سرطان الفم أو التهاب الكبد الفيروسي.



الكونسلتو الطبي

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