الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 04:32 م

أسباب عسر القراءة لدى الأطفال

127-125628-signs-of-dyslexia-child_700x400


الوكيل الإخباري - قالت أنيته هوينغهاوس من الرابطة الألمانية لعسر القراءة والحساب، إن عسر القراءة لدى الأطفال يعني مواجهة صعوبات في القراءة عند تهجئة الكلمات وكتابتها وسرعة القراءة وفهم مضمون النص.

وأوضحت أن أسباب عدة، وأبرزها اضطراب بيولوجي عصبي ناجم عن خلل وراثي يؤدي إلى قلة اتصال الروابط العصبية في مركز اللغة في الدماغ بشكل كاف.

اضافة اعلان


وتشمل الأسباب الأخرى أيضاً ضعف السمع، أو البصر، أو مشاكل التركيز، بسبب اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه.

 


ومن الأسباب أيضاً المشاكل الاجتماعية والنفسية مثل انفصال الوالدين أو التعرض للتنمر.

 


ويجب استشارة طبيب نفسي أو متخصص في التخاطب فور ملاحظة علاماته لتحديد سببه والعلاج في الوقت المناسب.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_130554839

التخلص من الاكتئاب- 5 فوائد للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

breakfastdelicieux1231123091349876~

بعد نتائج دراسة هامة.. 4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم!

main-qimg-286ac27250e0df9291621809ec7f799a-lq

لماذا لا ينبغي عليك النوم على بطنك أبدا؟!

-____________-0000000000ld-1-1024x683

لماذا تزداد الإنفلونزا والزكام سوءا في الليل؟

tbl_articles_article_19748_27707ab3ba4-9713-434c-8104-4223ef445d46

علامات تدل على تأثير نقص فيتامين ب 12 على صحتك العقلية

healthyfoodsalade

الحمية النباتية تقلل الهبّات الساخنة

أخبار متعلقة
متي-اعطي-طفلي-شاي-الأطفال

الحذر من إعطاء هذا النوع من الشاي للرضع

DDD

تناول الحامل فيتامين 'د' يحمي الطفل من الربو

955

هل يحتاج الأطفال إلى لقاح الإنفلونزا؟

135-122349-respiratory-virus-children-winter_700x400

هذا الفيروس يهاجم الأطفال في الشتاء

20231029191542896N8

ما هي السكتة الدماغية عند الأطفال وماذا يجب على الوالدين فعله؟

2023102520217684CT

ما هي فوائد لعب الأطفال في الهواء الطلق؟