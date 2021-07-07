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الأربعاء، 07-07-2021 02:39 م

أسباب نفسية لتساقط الشعر

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الوكيل الإخباري - عندما تمرين بفترات ضغوط نفسية فقد تلاحظين زيادة تساقط شعرك.. فهل هناك علاقة بين الضغط النفسي وسقوط الشعر؟

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* أنواع تساقط الشعر المتعلق بالضغط النفسي : 


1. تساقط الشعر الكربي 
في هذه الحالة، يدفع الضغط النفسي الشديد عددًا كبيرًا من بصيلات الشعر للدخول في مرحلة ركود، وفي غضون بضعة أشهر، قد يتساقط الشعر المصاب فجأة أثناء تمشيط الشعر أو غسله.


2. هوس نتف الشعر 
هوس نتف الشعر هو عبارة عن رغبة ملحة لا يمكن مقاومتها لنزع الشعر من فروة الرأس أو الحاجبين أو مناطق أخرى من الجسم. وقد يكون نزع الشعر وسيلة للتعامل مع المشاعر السلبية أو غير المريحة، مثل الضغط النفسي أو التوتر أو الشعور بالوحدة أو الملل أو الإحباط.


3. الثعلبة البقعية
يُعتقد بوجود عوامل مختلفة تسبب الثعلبة البقعية، ومن المحتمل أنها تتضمن الضغط النفسي الحاد. عند الإصابة بالثعلبة البقعية، يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر مسببًا تساقط الشعر.

ليس من الضروري أن يكون الضغط النفسي وتساقط الشعر مشكلتين دائمتين؛ فإذا تمكنت من السيطرة على الضغط النفسي، فقد ينمو شعرك مرة ثانية.

تحدثي إلى طبيبك إذا ما لاحظتِ حدوث تساقط شعر مفاجئ أو بقعي أو تساقط للشعر أكثر من المعتاد أثناء تمشيطه أو غسله، حيث يمكن أن يشير تساقط الشعر المفاجئ إلى حالة طبية كامنة تتطلب العلاج، وقد يقترح الطبيب خيارات علاجية لتساقط الشعر لديك عند الضرورة.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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