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الأربعاء، 01-11-2023 02:46 م

أسرع طريقة لعلاج ألم الظهر في أقل من ساعة

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الوكيل الإخباري - يعاني الأشخاص المصابين بألم الظهر من عدم القدرة على الحركة والجلوس والنوم بشكل طبيعي، وربما يلجأون إلى استعمال بعض الكريمات لتخفيف الألم.

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أسرع طريقة لعلاج ألم الظهر في أقل من ساعة
الإربة الساخنة وكمادات الثلج يلعبان دورًا مهمًا في تخفيف ألم الظهر حسب نوعه وسببه ومدى شدته، وبالتالي يمكن التخلص من هذا الألم المزعج خلال عدة دقائق مع تكرار وضع الكمادات وقت لآخر.


يمكن لأي شخص استخدام الكمادات الساخنة لتهدئة الألم أسفل الظهر، لكن يجب العلم بأن استعمال كمادات الثلج يأتي في حال التعرض لإصابة، مثل الإجهاد.


وضع كيس ثلج ملفوف في منشفة مباشرة على الظهر يمكن أن يقلل الالتهاب، وقد يوفر الثلج تأثيرًا مخدرًا لآلام الظهر المفاجئة والمكثفة.


يمكن للأشخاص استخدام كمادات باردة لتخفيف الآلام أو كيس من الثلج أو أكياس الخضار المجمدة المغطاة بمنشفة لحماية الجلد من قضمة الصقيع.


يتم ضع أكياس الثلج لمدة تصل إلى 20 دقيقة كحد أقصى، كذلك يمكن لإربة المياه الساخنة أن تعمل على تهدئة آلام الظهر خلال عدة دقائق، وتزيد من تدفق الدم، مما يسمح بالشفاء في وقت أسرع.


الكونسلتو 

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