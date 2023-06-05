أضرار الشيبس للأطفال .. خبيرة تحذر : قد تصل لامراض مزمنة !

الوكيل الإخباري- يعتبر الشيبس من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأطفال، نظرًا لمذاقه اللذيذ، الذي يدفعهم إلى تناوله بكميات كبيرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.



في هذا الصدد، حذرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية في مصر، الأمهات من تناول الأطفال الشيبس، لما يسببه من أضرار خطيرة لصحتهم، خاصةً عند الإفراط فيه.

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وحددت مروة أضرار الشيبس للأطفال في النقاط التالية:



1- يسبب الشيبس زيادة الوزن والسمنة المفرطة، لارتفاع سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة.



2- يزيد الشيبس من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن الدهون المتحولة الموجودة به تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين.



3- يصبح الجسم أقل قدرة على مكافحة العدوى عن] تناول الشيبس، لأنه يتسبب في ضعف الجهاز المناعي.



4- يؤدي الشيبس إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم والإضرار بصحة الكلى، نظرًا لمحتواه العالي من الأملاح.



5- يشكل الشيبس خطرًا كبيرًا على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى التهاب المعدة، بسبب البهارات ومكسبات الطعم المضافة إليه، كما يسفر عن الإصابة بالحموضة وانتفاخ البطن.



6- تعد النزلة المعوية من الأضرار المحتمل الإصابة بها عند تناول الشيبس، لأن سوء التخزين يؤدي إلى نمو البكتيريا والفيروسات به.



7- قد يسبب الشيبس الإصابة بالسرطان.



وأكدت خبيرة التغذية أن أمر ذاته ينطبق على جميع أنواع المقرمشات، مناشدةً الأمهات بإبعادها عن الأطفال واستبدالها بالتسالي الصحية، مثل الفشار، الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية، للاطلاع على فوائده