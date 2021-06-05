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السبت، 05-06-2021 04:43 م

أضرار تحدث لطفلك عند تناول الكثير من السكريات

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الوكيل الإخباري - إذا كنتِ تسمحين لطفلك بتناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على السكر المصنّع، فقد تلاحظين أنه لا يتوقف عن المطالبة بتناول الحلوى طوال اليوم، كما أن وجباته اليومية تحتوي على كميات خفيّة من السكر، ما يعني دخول كميات كبيرة من السكر إلى جسمه يومياً، ما يهدد حياته وفقاً لدراسة ألمانية حديثة.

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الدراسة نتج عنها توصيات طبية بضرورة مراقبة كميات السكر التي يتناولها الأطفال، وعدم تجاوز الحدود المسموح بها، التي تمثل 10% من كمية الطاقة اليومية، أي ما يعادل نحو 15 مكعب سكر يومياً، وذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ7 إلى 10 سنوات.


وأشار الأطباء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار كميات السكر الخفية التي تدخل جسم الطفل عبر الأطعمة والمشروبات بخلاف الحلوى والشوكولاتة والعصائر، مثل الكاتشب والفواكه والبيتزا.

وشدد الأطباء على ضرورة الحذر من إفراط الطفل في تناول السكر، حيث وجدت الدراسة أن تناول الطفل للسكر بكميات كبيرة يومياً يهدد حياته، حيث يجعله أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، والسمنة، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

المصدر - نواعم  

 




 

 


 

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