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الأربعاء، 31-05-2023 04:33 م

أطباء يحددون الروائح المسببة للصداع النصفي

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الوكيل الإخباري- يعد الصداع النصفي أو الشقيقة أحد أنواع الصداع التي تحدث نتيجة اضطراب في الأعصاب والأوعية، ويسبب ألماً شديداً ، ويحدث على نفس الجانب من الوجه والرأس، ويترافق معه أعراض إضافية.

وحدد أطباء الأعصاب اليابانيون من مستشفى شيزوكا لمنظمة الصليب الأحمر اليابانية دراسة واكتشفوا الروائح التي غالبا ما تكون سببا في الصداع النصفي.

وكشف الباحثون أن هناك أنواعاً من الروائح تسبب نوبات الصداع النصفي أو تسبب تفاقمها.

رائحة العطور
وقد تبين من نتائج الدراسة التي شارك فيها أكثر من 100 مريض يعانون من الصداع النصفي المزمن أو المتكرر، أن أكثر من 50 بالمئة منهم اعتبروا رائحة العطور وخاصة رائحة الأزهار مثابة السبب الرئيس للصداع النصفي. 

رائحة التبغ و النفايات
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب رائحة التبغ أو النفايات والعرق ومنعم الأقمشة ومستحضرات العناية بالشعر والبنزين نوبة الصداع النصفي، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح المشاركون، أنهم غالبا ما يعانون من الصداع النصفي في المطاعم والمكاتب وقاعات الانتظار في المستشفيات والقطارات والمراكز التجارية.

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