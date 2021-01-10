أطعمة احذر إعادة تسخينها

الوكيل الإخباري _ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص بتسخين بقايا الطعام اختصارا للوقت ، حيث حذر الاطباء من هذا التصرف وذلك لأن هناك بعض الاطعمة التي عليك تجنب وضعها في الثلاجة وتسخينها في اليوم التالي كي لا تعود بالضرر على الصحة ، وابرز هذه الاطعمة :

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– الأرز:

قد يؤدي إعادة تسخينه في اليوم التالي بعد وضعه في الثلاج إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، نظرا لوجود البكتيريا السامة وتكاثر الجراثيم عليه.



2- البطاطا:

بالرغم من فوائدها الصحية، إلا إن تسخينها يفقدها قيمتها الغذائية وينتج المزيد من البكتيريا.



3- السبانخ:

من الأطعمة المفيدة والتي ننصح بتناولها بكثرة، وتحتوي على النترات التي تتحول عند إعادة تسخينها إلى مادة مسرطنة، إضافة إلى أكسدة الحديد الموجود بالسبانخ بعد التسخين، يتسبب في العديد من الأمراض.



4- المشروم:

يحتوي على البروتينات التي عند تسخينها تتحول إلى مواد سامة، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز الهضمي، لذلك يجب تناول المشروم بعد الطهي مباشرة.



5- الدجاج

عند تسخين الدجاج مرة أخرى، يتغير تكوين البروتين في هذه المادة الغذائية تماما عند إخراجها من الثلاجة لتسخينها، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.



6- البيض:

البيض مصدر غني للبروتين، ومع ذلك يمكن أن يسبب البيض المسلوق ضررا خطيرا عند تعرضه للحرارة مرة أخرى، لذلك يجب بمجرد طهي البيض تناوله على الفور. لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي على الكثير من النيتروجين ويؤدي إعادة تسخينها إلى تأكسد هذا النيتروجين، ما يؤدي إلى أضرار بالغة على صحة الإنسان.



7-الزيت:

تجنب إعادة تسخين زيت الأفوكادو وزيت الجوز وزيت البندق وزيت بذور الكتان وزيت بذور العنب، لأنها تتحول إلى دخان عند تسخينها، مما يسبب أضرارا على صحة الإنسان.



8- البنجر:

لاحتوائه على نسبة عالية من النترات وبعد تعرضها للحرارة، فإنها تتحول إلى مواد سامة، ما يؤدي إلى العقم والسرطان.

المصدر : الامارات نيوز



