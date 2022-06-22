أطعمة تساعدك في الحصول على قامة أطول

الوكيل الإخباري - بينما يعتمد الطول إلى حد كبير على الجينات، فإن الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي أمر ضروري للغاية؛ لضمان النمو السليم.

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ورغم أنه لا يمكنك أن تنمو أطول بمجرد وصولك إلى أقصى ارتفاع، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على طولك عن طريق الحفاظ على صحة وقوة عظامك، ومفاصلك، وجسمك.

إليك 11 نوعاً من الأطعمة، التي يمكن أن تجعلك أطول أو تحافظ على طولك.





1. الفاصوليا

الفاصوليا مغذية بشكل لا يصدق ومصدر جيد للبروتين، ولقد ثبت أن البروتين يزيد مستويات عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) ، وهو هرمون مهم ينظم النمو عند الأطفال.

2. الدجاج

غني بالبروتين، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ويمكن أن يكون الدجاج إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي.

إنه غني بشكل خاص بالبروتين، وفيتامين (ب12)، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، وهو أمر بالغ الأهمية، عندما يتعلق الأمر بزيادة الطول، والحفاظ على طولك، كما أنه محمل بـ"التوراين"، وهو حمض أميني ينظم تكوين العظام ونموها.





3. اللوز

اللوز مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو أطول، فهو غني بالألياف والمغنيسيوم وفيتامين (E)، وهو فيتامين يمنع تكوين الخلايا الآكلة للعظام، ونقصه له آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك توقف النمو عند الأطفال.

4. الخضار الورقي

تعتبر الخضروات الورقية، مثل: السبانخ واللفت والجرجير والملفوف، من أهم الأطعمة، عندما يتعلق الأمر بالتغذية، إذ تقدم كمية مركزة من فيتامين (سي)، والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم٬ كما أنها غنية بفيتامين (K)، وهو عنصر غذائي يمكن أن يزيد كثافة العظام لدعم النمو المعزز، والمساعدة في الحفاظ على طولك.

5. الزبادي

يعتبر الزبادي مصدراً رائعاً للعديد من العناصر الغذائية الأساسية المهمة للنمو، بما في ذلك البروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. وتحتوي أنواع معينة أيضاً على البروبيوتيك، وهي نوع من البكتيريا المفيدة التي يمكن أن تساعد في دعم صحة الأمعاء.

6. البطاطا الحلوة

غنية فيتامين (سي) والمنغنيز وفيتامين (ب6) والبوتاسيوم، وأيضاً فيتامين (أ)، الذي يمكن أن يحسن صحة العظام، ويساعدك على النمو أطول، أو الحفاظ على طولك. كما أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة.

7. الكينوا

الكينوا هي نوع من البذور ذات قيمة غذائية عالية، إذ تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، التي يحتاجها جسمك.

8. البيض

البيض غني بالبروتينات وفيتامين (د)، إلى جانب العديد من المغذيات الدقيقة المهمة الأخرى. وتشير الدراسات إلى أن تناول البيض بانتظام يمكن أن يرتبط بزيادة الطول.

9. التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من فيتامين (ج)، الذي يعزز نمو الخلايا، ويدعم إصلاح الأنسجة، ويزيد إنتاج الكولاجين.

10. سمك السلمون

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي يمكن أن تحسن النوم ودوران العظام لزيادة النمو.

11. الحليب

يحتوي الحليب على كمية جيدة من البروتين في كل حصة، إلى جانب العديد من المغذيات الدقيقة التي يمكن أن تدعم صحة العظام لزيادة النمو أو الحفاظ عليه.

زهرة الخليج

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