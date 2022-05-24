المغذيات النباتية.. ألوان من الفوائد الصحية

الوكيل الإخباري - تلعب العناصر الغذائية الموجودة في الطعام دورا حيويا في الحفاظ على وظائف جسم الإنسان، وتوجد المغذيات النباتية وهي مركبات نباتية أساسية لها هياكل مختلفة وخصائص تعزز الصحة، في الطعام إلى جانب بعض العناصر الغذائية الشائعة التي تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن.



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والمغذيات النباتية هي مواد كيميائية نباتية طبيعية، يتم انتاجها من قبل النباتات فقط، في أنواع معينة من الخلايا، وليس من خلال استقلاب الطاقة أو التمثيل الغذائي، وتحتوي بعض المواد الكيميائية النباتية الموجودة في النباتات على البوليفينول، الريسفيراترول، التربينويد، الإيزوفلافونويد، الكاروتينات، الفلافونويد، الفيتويستروغنز، الأنثوسيانين، البروبيوتيك، الجلوكوزينولات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وفيما يلي قائمة لمغذيات نباتية ملونة وفوائدها ومصدرها:





اللون الأحمر

تحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأحمر على الكاروتينات وهي عبارة عن مضاد للالتهابات، مضاد للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة وتتوافر في التوت، الفراولة، الكرز، البصل الأحمر، البطيخ، التفاح.

اللون الأصفر

تحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأصفر على البروميلين، اللوتين، الألياف وهي غنية بمضادات الأكسدة، تضفي الاحساس بالشبغ وتدعم حركة الجهاز الهضمي، وتتوافر في الزنجبيل ، الأناناس، الفليفلة الصفراء، البطاطس، حبوب الذرة.

اللون البرتقالي

تحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون البرتقالي على الفا كاروتين، بيوفلافونويدس، بيتا كاروتين وهي للعيون وتعالج أعراض الحمى، كما تقي من الإشعاع الضار وتوجد في اليقطين، الخوخ، البطاطا الحلوة، الجزر، الكركم.

اللون الأزرق/البنفسجي

تحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأزرق والبنفسجي على الأنثوسيانين، الفافونويد، بروسيانيدينز، الكيرسيتين، الكايمبفيرول، وأحماض هيدروكسي وجميعها عناصر تحسن الإدراك، صحة القلب، تمنع مرض السكري، تحد من خطر الإصابة بالزهايمر فضلا عن تقوية العظام وتوجد في التوت، شجر العليق، العنب الأسود، التين.

اللون الأخضر

تحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأخضر على الكاتشين، الايسوفلافون، الفولات، الكلوروفيل و هي تؤخر الشيخوخة، مفيدة للقلب بفضل محتواها الجيد من مضادات الأكسدة وتوجد في الكيوي، الأفوكادو، البنجر الأخضر، البازلاء، الفاصوليا الخضراء، البامية.

اللون الأبيض/ البني

تحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأبيض والبني على الليسين، كايمبفيرول، كيرسيتين وهي عناصر مضادة للتورم، مضادة للأكسدة، مضادة للالتهاب وتتوافر في الثوم، البصل، الفطر، الفجل.

ووفق خبراء التغذية، تساعد المغذيات النباتية في الوقاية من العديد من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة فقط عندما يتم تناولها مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف والمعادن والفيتامينات.

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