السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 11:24 ص

فوائد الفشار للرجيم لا تدعيها تفوتكِ

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الوكيل الإخباري - يمثّل الفشار أحد أكثر الأطعمة الخفيفة صحة وشعبية في العالم، فهو غني بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف، ما يجعله مصدراً مهماً للعديد من الفوائد الصحية، إذا تمَّ تحضيره بالطريقة الصحيحة بعيداً عن الإضافات من الدهون والسكر والملح، لذا قد يُفيد إدراجه ضمن أنظمة الرجيم المتبعة لخسارة الوزن.

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في هذا السياق، إليك فوائد الفشار للرجيم :

 

يساعد تناول الفشار على إنقاص الوزن؛ إذ إنه غني بالألياف ومنخفض نسبياً في السعرات الحرارية وله كثافة طاقة منخفضة؛ جميعها خصائص غذائية صديقة لخسارة الوزن.


مع 31 سعرة حرارية لكل كوب، يحتوي الفشار المفرقع بالهواء على سعرات حرارية أقل بكثير من العديد من الأطعمة الخفيفة الشائعة.


قارنت إحدى الدراسات الشعور بالامتلاء بعد تناول الفشار ورقائق البطاطس، وبيّنت أن 15 سعرة حرارية من الفشار كانت مشبعة مثل 150 سعرة حرارية من رقائق البطاطس.


بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية، وانخفاض كثافة الطاقة، وغناه بالألياف وتعزيزه الشعور بالشبع والامتلاء، قد يساعدك تناول الفشار على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.


على الرغم من أنه أكثر إشباعاً من العديد من الأطعمة الخفيفة الأخرى، قد يتسبب الإفراط في تناوله بالسمنة.

 

الفشار غني بالألياف

قد تقلل الألياف الغذائية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2.


يمكن أن تساعد الألياف أيضاً على إنقاص الوزن وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
الاستهلاك اليومي الموصى به من الألياف هو 25 غراماً للنساء و38 غراماً للرجال.


100 غرام من الفشار تحتوي على 15 غراماً من الألياف، ما يغطي نسبة جيدة من متطلباتك اليومية من الألياف.

 

سيدتي

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