الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دولة تسجل أعلى نسبة وفيات وإصابات بجدري القرود

الإمارات : حجر المخالطين لمصابي جدري القرود 21 يوماً

أوروبا تقرّر خفض واردات النفط الروسي "بأكثر من الثلثين"

الصحة العالمية: لا خوف من تحوّل جدري القرود إلى جائحة حالياً

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

مفتي عام المملكة يعلن ان يوم الثلاثاء المتمم لشهر شوال

العثور على جثة شاب داخل محل تجاري في مادبا

عودة 4244 شخصا لمنازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في الأردن

الامن العام : وفاة و 6 اصابات اثر انهيار سقف عمارة قيد الانشاء بعمان

ورشة تدريبية حول تقييم أداء الموظفين السنوي

الثلاثاء، 31-05-2022 07:11 ص

عارضان يكشفان العلامات الأولى لنقص B12

b12


الوكيل الإخباري - يعتبر فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم عددا من العمليات المهمة في الجسم.

اضافة اعلان


ويمكن أن يسبب النقص لفترات طويلة ضررا دائما، لذلك من الضروري تعويض المستويات المنخفضة. ووفقا لمقال نشرته المجلة الطبية البريطانية، فإن المظاهر "الأولى" لنقص فيتامين B12 "غير محددة".


ويدعم فيتامين B12 العديد من العمليات المهمة في الجسم، مثل تخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة ووظيفة الجهاز العصبي المركزي. وبالتالي فإن التقصير في مستوى B12 يمكن أن يتسبب في سلسلة من المشاكل. ومن المهم الاستجابة للعلامات التحذيرية لأن نقص فيتامين B12 لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل دائمة.

و يعيق الاكتشاف المبكر الطبيعي "غير النوعية" للأعراض.


وبحسب مقال نُشر في المجلة الطبية البريطانية، فإن "الأعراض غير النوعية مثل التعب هي "أولى المظاهر".


وتنص مقالة المجلة الطبية البريطانية على أن الخلل اللاإرادي، على ما يبدو، "هو مظهر شائع لنقص فيتامين B12 الوظيفي ويبدو أنه يحدث مبكرا في سياق عملية المرض".


ويحدث الخلل الوظيفي اللاإرادي، المعروف أيضا باسم الاعتلال العصبي اللاإرادي، عندما تتلف الأعصاب التي تتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية، وفقا لمايو كلينك، تعتمد علامات وأعراض الاعتلال العصبي اللاإرادي على الأعصاب المصابة. وتشمل العلامات ما يلي:


- وخز وإبر.


- فقدان التنسيق الجسدي، والذي يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي.


- تلف أجزاء من الجهاز العصبي (اعتلال الأعصاب المحيطية)، وخاصة في الساقين.
ومن المهم ملاحظة أنه إذا تسبب انخفاض فيتامين B12 في تلف الأعصاب، فقد يكون دائما.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قه

انظر إلى ما يحدث لك إذا شربت أقل من 4 فناجين قهوة يوميا

9160456-251659462

احذري من كثرة تناول المضادات الحيوية.. تهدد الكلى

190220015243582_460389871-hair-dye-600x401

تأثير صبغ الشعر أثناء الحمل على الجنين

2020_6_23_19_12_6_866

كيفية الوقاية من التسمم الشمسي

5781a2d4-199e-4618-a1b1-4d61e15f9d3f

سلوكيات غذائية مضرة بالصحة.. عليك تجنبها

article_2_17

لا تتناولي هذه الأطعمة.. صباحا

أخبار متعلقة
طريقة-عمل-عصير-الطماطم-بالسكر

آثار مدهشة لشرب عصير الطماطم

6701571-2126176012

فوائد الفشار للرجيم لا تدعيها تفوتكِ

20211227180258262

دراسة توضح أهمية سمك السلمون في علاج تصلب الشرايين

200

المغذيات النباتية.. ألوان من الفوائد الصحية

133-002948-vitamins-skin-food-2

أفضل الفيتامينات لبشرة أكثر نضارة